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С оккупированных территорий удалось вернуть 14 детей – Лубинец

Алена ИвашкивПятница, 30 августа 2024, 03:20
С оккупированных территорий удалось вернуть 14 детей – Лубинец
фото: Дмитрия Лубинца

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть 14 детей с временно оккупированных территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. 

Источник: уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь Лубинца: "В Украину удалось вернуть несколько семей с временно оккупированной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Они преодолели немало трудностей, чтобы оказаться на подконтрольной Украине территории.

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Во время общения люди рассказали, что боялись выйти на улицу, не могли найти работу без "российского" паспорта, получали угрозы об изъятии имущества и лишения родительских прав, не имели права выбора в школах и становились участниками безосновательных обысков собственных домов. Найденные украинские книги - сжигали, ценное имущество - изымали. "Новая" власть не ограничивала себя ни в чем".

Детали: По информации Лубинца, одна из семей несколько раз пыталась выехать с временно оккупированной территории самостоятельно. Однако ее без объяснений и с угрозами возвращали обратно. Другая семья была вынуждена скрывалась от оккупантов из-за своей проукраинской позиции.

детиоккупация
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