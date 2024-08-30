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У Криму пролунало кілька вибухів

Олена ІвашківП'ятниця, 30 серпня 2024, 03:49
У Криму пролунало кілька вибухів
Мапа Google

У ніч на 30 серпня у Криму пролунало чотири вибухи.

Джерело: Telegram-канал "Кримський вітер"

Деталі: За інформацією місцевих мешканців, чотири вибухи було над селищем міського типу Кіровське. 

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Три з них в районі аеродрому та один над залізничною станцією Кіровське.

Нагадаємо:

Кримвибух
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