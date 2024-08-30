У Криму пролунало кілька вибухів
П'ятниця, 30 серпня 2024, 03:49
У ніч на 30 серпня у Криму пролунало чотири вибухи.
Джерело: Telegram-канал "Кримський вітер"
Деталі: За інформацією місцевих мешканців, чотири вибухи було над селищем міського типу Кіровське.
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Три з них в районі аеродрому та один над залізничною станцією Кіровське.
Нагадаємо:
- 29 серпня у Севастополі росіяни відбивали атаку безпілотників.
- За інформацією місцевої влади, було збито два БПЛА над акваторією моря. Рух Керченським мостом був перекритий близько години.