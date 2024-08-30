В Крыму прогремело несколько взрывов
Пятница, 30 августа 2024, 03:49
В ночь на 30 августа в Крыму прогремело четыре взрыва.
Источник: Telegram-канал "Крымский ветер"
Детали: По информации местных жителей, четыре взрыва было над поселком городского типа Кировское.
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Три из них в районе аэродрома и один над железнодорожной станцией Кировское.
Напомним:
- 29 августа в Севастополе россияне отражали атаку беспилотников.
- По информации местных властей, были сбиты два БПЛА над акваторией моря. Движение по Керченскому мосту было перекрыто около часа.