В Крыму прогремело несколько взрывов

В ночь на 30 августа в Крыму прогремело четыре взрыва.

Источник: Telegram-канал "Крымский ветер"

Детали: По информации местных жителей, четыре взрыва было над поселком городского типа Кировское.

Реклама:

Три из них в районе аэродрома и один над железнодорожной станцией Кировское.

Напомним: