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В Крыму прогремело несколько взрывов

Алена ИвашкивПятница, 30 августа 2024, 03:49
В Крыму прогремело несколько взрывов
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В ночь на 30 августа в Крыму прогремело четыре взрыва.

Источник: Telegram-канал "Крымский ветер"

Детали: По информации местных жителей, четыре взрыва было над поселком городского типа Кировское. 

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Три из них в районе аэродрома и один над железнодорожной станцией Кировское.

Напомним:

Крымвзрыв
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