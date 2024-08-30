Ворог вдарив по інфраструктурі Сум: виникла пожежа, місто задимлене, постраждали люди
П'ятниця, 30 серпня 2024, 04:48
У ніч на 30 серпня ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа. Є потерпілі.
Джерело: Сумська ОВА в Telegram
Деталі: За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.
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Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.
В результаті ворожого удару є потерпілі.
Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.
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Інформація про наслідки уточнюється.