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Ворог вдарив по інфраструктурі Сум: виникла пожежа, місто задимлене, постраждали люди

Олена ІвашківП'ятниця, 30 серпня 2024, 04:48
Ворог вдарив по інфраструктурі Сум: виникла пожежа, місто задимлене, постраждали люди
ілюстративне фото: Нацполіція

У ніч на 30 серпня ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа. Є потерпілі.

Джерело: Сумська ОВА в Telegram

Деталі: За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. 

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Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. 

В результаті ворожого удару є потерпілі.

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

ВІДЕО ДНЯ

Інформація про наслідки уточнюється.

СумиСумська областьракетний удар
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