Ворог вдарив по інфраструктурі Сум: виникла пожежа, місто задимлене, постраждали люди

У ніч на 30 серпня ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа. Є потерпілі.

Джерело: Сумська ОВА в Telegram

Деталі: За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

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Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

В результаті ворожого удару є потерпілі.

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

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Інформація про наслідки уточнюється.