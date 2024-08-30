Враг ударил по инфраструктуре Сум: возник пожар, город задымлен, пострадали люди
Пятница, 30 августа 2024, 04:48
В ночь на 30 августа враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего возник пожар. Есть пострадавшие.
Источник: Сумская ОГА в Telegram
Детали: По информации местных властей, в результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города.
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Жителей города просят плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.
В результате вражеского удара есть пострадавшие.
Над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы.
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Информация о последствиях уточняется.