Окупанти пошкодили підприємство на Дніпропетровщині – ОВА
П'ятниця, 30 серпня 2024, 07:56
Російські окупанти пошкодили промислове підприємство у Марганецькій громаді Дніпропетровської області, за ніч над регіоном збили 4 "Шахеди".
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак, голова облради Микола Лукашук у Telegram
Пряма мова Лисака: "4 "Шахеди" збили над областю оборонці цієї ночі. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог бив з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА. А ще обстрілював з РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджене підприємство".
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Деталі: Лукашук уточнив, що промислове підприємство пошкодили у Марганецькій громаді.
За словами представників влади, люди не постраждали.