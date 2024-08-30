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Окупанти пошкодили підприємство на Дніпропетровщині – ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 30 серпня 2024, 07:56
Окупанти пошкодили підприємство на Дніпропетровщині – ОВА
Фото з Telegram Сергія Лисака

Російські окупанти пошкодили промислове підприємство у Марганецькій громаді Дніпропетровської області, за ніч над регіоном збили 4 "Шахеди".

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак, голова облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лисака: "4 "Шахеди" збили над областю оборонці цієї ночі. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог бив з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА. А ще обстрілював з РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджене підприємство".

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Деталі: Лукашук уточнив, що промислове підприємство пошкодили у Марганецькій громаді.

За словами представників влади, люди не постраждали.

Дніпропетровська областьвійна
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