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Оккупанты повредили предприятие на Днепропетровщине – ОВА

Ирина БалачукПятница, 30 августа 2024, 07:56
Оккупанты повредили предприятие на Днепропетровщине – ОВА
Фото из Telegram Сергея Лысака

Российские оккупанты повредили промышленное предприятие в Марганецкой общине Днепропетровской области, за ночь над регионом сбили 4 "Шахеда".

Источник: глава ОВА Сергей Лысак, глава облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лысака: "4 "Шахеда" сбили над областью защитники этой ночью. Продолжались атаки на Никопольщину. Враг бил из тяжелой артиллерии, применял дроны-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. А еще обстреливал из РСЗО "Град". Под ударом были Никополь и Марганецкая община. Повреждено предприятие".

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Детали: Лукашук уточнил, что промышленное предприятие повредили в Марганецкой общине.

По словам представителей власти, люди не пострадали.

Днепропетровская областьвойна
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