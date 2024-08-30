Оккупанты повредили предприятие на Днепропетровщине – ОВА

Российские оккупанты повредили промышленное предприятие в Марганецкой общине Днепропетровской области, за ночь над регионом сбили 4 "Шахеда".

Источник: глава ОВА Сергей Лысак, глава облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лысака: "4 "Шахеда" сбили над областью защитники этой ночью. Продолжались атаки на Никопольщину. Враг бил из тяжелой артиллерии, применял дроны-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. А еще обстреливал из РСЗО "Град". Под ударом были Никополь и Марганецкая община. Повреждено предприятие".

Реклама:

Детали: Лукашук уточнил, что промышленное предприятие повредили в Марганецкой общине.

По словам представителей власти, люди не пострадали.