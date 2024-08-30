Росіяни атакували Покровський напрямок майже 60 разів: на фронті за добу 215 бойових зіткнень

Минулої доби російські війська штурмували 10 напрямків фронту, Покровський напрямок був атакований 58 разів, загалом на фронті відбулося 215 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

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На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 25. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 23 атаки противника в районах Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак в районах Верхньокам’янського та Виїмки.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка, де ворог 38 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

На Времівському напрямку противник здійснив 17 спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Вугледара, Костянтинівки та Водяного.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Один раз українські підрозділи вступили в бій з загарбниками на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, зокрема і в глибокому тилу.