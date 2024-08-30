Россияне атаковали Покровское направление почти 60 раз: на фронте за сутки 215 боевых столкновений

За прошедшие сутки российские войска штурмовали 10 направлений фронта, Покровское направление было атаковано 58 раз, всего на фронте произошло 215 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

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На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 25. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска отбили 23 атаки противника в районах Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отражено девять атак в районах Верхнекаменского и Выемки.

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На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Клещеевки, Андреевки и Часового Яра Донецкой области.

Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонительные позиции.

На Времовском направлении противник совершил 17 попыток прорвать оборону наших войск в направлении Угледара, Константиновки и Водяного.

На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

Один раз украинские подразделения вступили в бой с захватчиками на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, в том числе и в глубоком тылу.