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Росіяни вночі атакували Україну 18 "Шахедами" та "Іскандером": Сили ППО збили 12 БпЛА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 серпня 2024, 09:01
Росіяни вночі атакували Україну 18 Шахедами та Іскандером: Сили ППО збили 12 БпЛА
Фото: Повітряні сили

У ніч на 30 серпня російські загарбники запускали по Україні 18 "Шахедів" та балістичну ракету "Іскандер-М", протиповітряна оборона збила 12 безпілотників.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "У ніч на 30 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська – РФ".

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Деталі: Повідомляється, що для відбиття атаки залучалась авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА  "Shahed-131/136", чотири були локаційно втрачені, тобто упали самостійно.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

ППОШахедракетний ударвійна
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