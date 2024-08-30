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Россияне ночью атаковали Украину 18 "Шахедами" и "Искандером": Силы ПВО сбили 12 БпЛА

Станислав ПогориловПятница, 30 августа 2024, 09:01
Россияне ночью атаковали Украину 18 Шахедами и Искандером: Силы ПВО сбили 12 БпЛА
Фото: Воздушные силы

В ночь на 30 августа российские захватчики запускали по Украине 18 "Шахедов" и баллистическую ракету "Искандер-М", противовоздушная оборона сбила 12 беспилотников.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "В ночь на 30 августа 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой „Искандер-М" из Крыма и 18-ю ударными БпЛА типа „Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска - РФ".

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Детали: Сообщается, что для отражения атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БпЛА "Shahed-131/136", четыре были локально потеряны, то есть упали самостоятельно.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.

ПВОШахедракетный ударвойна
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