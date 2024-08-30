У Пентагоні прокоментували втрату F-16 Україною
Пентагон знає про втрату Україною першого винищувача F-16, але допомоги у розслідуванні інциденту не надає, бо Київ з цього приводу не звертався.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх
Пряма мова Сінгх: "Я бачила повідомлення, однак не маю інформації про надання допомоги (в розслідуванні інциденту – ред.) з нашого боку або запитів про неї з боку України".
Деталі: Вона наголосила, що лише українська сторона може коментувати питання катастрофи, і Пентагон не підтверджує інформацію про причини аварії.
Сінгх акцентувала, що США не коментують деталі інциденту чи подробиці щодо можливого електронного обладнання на борту винищувачів, і закликала звертатися за коментарями безпосередньо до України.
Вона також відмовилася говорити про кількість F-16, які вже перебувають в Україні або плануються до відправлення, назвавши це питанням оперативної безпеки.
"Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони", – наголосила Сінгх.
Передісторія:
- Спершу про аварію F-16 повідомили кілька західних ЗМІ, які посилались на джерела з українського та американського боку.
- Стверджувалось, що це сталось під час масованого ракетного обстрілу Росії в понеділок, 26 серпня.
- Згодом Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив катастрофу винищувача F-16 під час відбиття однієї з повітряних атак Росії, внаслідок чого загинув льотчик.