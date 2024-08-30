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У Пентагоні прокоментували втрату F-16 Україною

Ірина Балачук, Уляна КричковськаП'ятниця, 30 серпня 2024, 09:46
У Пентагоні прокоментували втрату F-16 Україною
Винищувачі F-16. Фото ілюстративне GettyImages

Пентагон знає про втрату Україною першого винищувача F-16, але допомоги у розслідуванні інциденту не надає, бо Київ з цього приводу не звертався.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх

Пряма мова Сінгх: "Я бачила повідомлення, однак не маю інформації про надання допомоги (в розслідуванні інциденту – ред.) з нашого боку або запитів про неї з боку України".

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Деталі: Вона наголосила, що лише українська сторона може коментувати питання катастрофи, і Пентагон не підтверджує інформацію про причини аварії. 

Сінгх акцентувала, що США не коментують деталі інциденту чи подробиці щодо можливого електронного обладнання на борту винищувачів, і закликала звертатися за коментарями безпосередньо до України.

Вона також відмовилася говорити про кількість F-16, які вже перебувають в Україні або плануються до відправлення, назвавши це питанням оперативної безпеки.

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"Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони", – наголосила Сінгх.

Передісторія:

  • Спершу про аварію F-16 повідомили кілька західних ЗМІ, які посилались на джерела з українського та американського боку.
  • Стверджувалось, що це сталось під час масованого ракетного обстрілу Росії в понеділок, 26 серпня.
  • Згодом Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив катастрофу винищувача F-16 під час відбиття однієї з повітряних атак Росії, внаслідок чого загинув льотчик.

СШАвинищувачіУкраїна
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