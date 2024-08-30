В Пентагоне прокомментировали потерю F-16 Украиной

Пентагон знает о потере Украиной первого истребителя F-16, но помощи в расследовании инцидента не оказывает, потому что Киев по этому поводу не обращался.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх

Прямая речь Сингх: "Я видела сообщение, однако не имею информации о предоставлении помощи (в расследовании инцидента – ред.) с нашей стороны или запросов о ней со стороны Украины".

Реклама:

Детали: Она отметила, что только украинская сторона может комментировать вопрос катастрофы, и Пентагон не подтверждает информацию о причинах аварии.

Сингх акцентировала, что США не комментируют детали инцидента или подробности относительно возможного электронного оборудования на борту истребителей, и призвала обращаться за комментариями непосредственно к Украине.

Она также отказалась говорить о количестве F-16, которые уже находятся в Украине или планируются к отправке, назвав это вопросом оперативной безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

"Я не буду вдаваться в детали относительно количества F-16 в Украине. Это вопрос для украинской стороны", – подчеркнула Сингх.

Предыстория: