В Пентагоне прокомментировали потерю F-16 Украиной
Пентагон знает о потере Украиной первого истребителя F-16, но помощи в расследовании инцидента не оказывает, потому что Киев по этому поводу не обращался.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх
Прямая речь Сингх: "Я видела сообщение, однако не имею информации о предоставлении помощи (в расследовании инцидента – ред.) с нашей стороны или запросов о ней со стороны Украины".
Детали: Она отметила, что только украинская сторона может комментировать вопрос катастрофы, и Пентагон не подтверждает информацию о причинах аварии.
Сингх акцентировала, что США не комментируют детали инцидента или подробности относительно возможного электронного оборудования на борту истребителей, и призвала обращаться за комментариями непосредственно к Украине.
Она также отказалась говорить о количестве F-16, которые уже находятся в Украине или планируются к отправке, назвав это вопросом оперативной безопасности.
"Я не буду вдаваться в детали относительно количества F-16 в Украине. Это вопрос для украинской стороны", – подчеркнула Сингх.
Предыстория:
- Сначала об аварии F-16 сообщили несколько западных СМИ, которые ссылались на источники с украинской и американской стороны.
- Утверждалось, что это произошло во время массированного ракетного обстрела России в понедельник, 26 августа.
- Впоследствии Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил катастрофу истребителя F-16 во время отражения одной из воздушных атак России, в результате чего погиб летчик.