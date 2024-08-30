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Путін подарував Лукашенку найвищу нагороду РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 серпня 2024, 10:42
Путін подарував Лукашенку найвищу нагороду РФ
європейські диктатори Путін і Лукашенко. фото Getty Images

Російський правитель Володимир Путін привітав із 70-м днем народження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і нагородив його орденом апостола Андрія Первозванного.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Зазначається, що Путін надіслав Лукашенку вітальну телеграму.

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Очільник країни-агресора зазначив, що "дорожить добрими відносинами з білоруським колегою і висловив упевненість, що вони й надалі будуть разом робити все можливе для нарощування співпраці".

На сайті Кремля також опубліковано указ про нагородження Лукашенка орденом Святого апостола Андрія Первозванного.

Зазначається, що орден вручено, зокрема, "за великий особистий внесок в ефективну діяльність Союзної держави і розвиток відносин стратегічного партнерства".

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Нагадаємо: Режим Лукашенка підтримує війну, розв'язану Росією проти України.

Довідково: Орден Святого апостола Андрія Первозванного - найвища державна нагорода Росії.

30 серпня 2024 року Олександру Лукашенку, який одноосібно керує Білоруссю вже 30 років, виповнилося 70.

ПутінЛукашенко
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