Путин подарил Лукашенко высшую награду РФ

Российский правитель Владимир Путин поздравил с 70-м днем рождения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и наградил его орденом апостола Андрея Первозванного.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Отмечается, что Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

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Руководитель страны-агрессора отметил, что "дорожит добрыми отношениями с белорусским коллегой и выразил уверенность, что они и в дальнейшем будут вместе делать все возможное для наращивания сотрудничества".

На сайте Кремля также опубликован указ о награждении Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Отмечается, что орден вручен, в т.ч. "за большой личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства и развитие отношений стратегического партнерства".

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Напомним: Режим Лукашенко поддерживает войну, развязанную Россией против Украины.

Справка: Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшая государственная награда России.

30 августа 2024 года Александру Лукашенко, который единолично руководит Беларусью уже 30 лет, исполнилось 70.