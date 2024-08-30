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Окупанти вночі атакували Корабельний район Херсона: постраждали 2 людини

Анастасія ПроцП'ятниця, 30 серпня 2024, 12:01
Окупанти вночі атакували Корабельний район Херсона: постраждали 2 людини
фото: ДСНС

Вночі російські військові обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок атаки постраждали 69-річна жінка та 41-річний чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА, ДСНС 

Дослівно ОВА: "Близько першої ночі російські війська атакували Корабельний район Херсона.Через ворожий обстріл постраждала 69-річна жінка, яка перебувала у приміщенні. Вона дістала вибухову травму та контузію".

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Деталі: Згодом в ОВА повідомили, що в результаті обстрілу постраждав ще 41-річний чоловік. "Швидка" доставила його до лікарні. У нього вибухова травма та контузія.

Крім того, за даними ДСНС, у Херсоні та передмісті від влучання ворожих боєприпасів загорілося три житлові будинки. У селі Нововоронцовка окупанти скинули вибухівку з БПЛА, загорівся легковий автомобіль. Також рятувальники ліквідували три пожежі сухостоїв, загальною площею 1,8 га.

Херсонобстріл
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