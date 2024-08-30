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Оккупанты ночью атаковали Корабельный район Херсона: пострадали 2 человека

Анастасия ПроцПятница, 30 августа 2024, 12:01
Оккупанты ночью атаковали Корабельный район Херсона: пострадали 2 человека
фото: ГСЧС

Ночью российские военные обстреляли Корабельный район Херсона, в результате атаки пострадали 69-летняя женщина и 41-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОВА, ГСЧС

Дословно ОВА: "Около часа ночи российские войска атаковали Корабельный район Херсона, из-за вражеского обстрела пострадала 69-летняя женщина, которая находилась в помещении. Она получила взрывную травму и контузию".

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Детали: Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате обстрела пострадал еще 41-летний мужчина. "Скорая" доставила его в больницу. У него взрывная травма и контузия.

Кроме того, по данным ГСЧС, в Херсоне и пригороде от попадания вражеских боеприпасов загорелось три жилых дома. В селе Нововоронцовка оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА, загорелся легковой автомобиль. Также спасатели ликвидировали три пожара сухостоев, общей площадью 1,8 га.

Херсонобстрел
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