"Нещасливе число окупантів": ДШВ відбили чергову масовану атаку на Курахівському напрямку

У четвер 29 серпня на Курахівському напрямку Донеччини українські десантники відбили чергову масовану атаку ворога, знищивши 13 одиниць військової техніки та певну кількість особового складу російських загарбників.

Джерело: відділення комунікацій 46 Окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ

Дослівно: "Число 13 вкотре стало нещасливим для окупантів на Курахівському напрямку.

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Не минає дня, аби російські окупанти не вдавалися до нових і нових штурмів позицій нашої бригади. Ось і вчора побратими відбили чергову масовану атаку. 17 одиниць різноманітної броньованої техніки намагалися прорватися крізь оборону 46 ОАЕМБр. З них лише чотирьом, найрозумнішим, вдалося повернутися до своїх".

Деталі: Щодо наслідків, десантники повідомляють, що 13 одиниць ворожої техніки було знищено на мінних загородженнях, вогнем артилерії, ПТРК та FPV-дронами.

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Стосовно особового складу: частину ворогів знищено безпосередньо на броні; хто спішився й ховався в кущах, тих наздоганяли й виловлювали безпілотниками, додають десантники.

Дослівно: "Який з цього наочного прикладу напрошується висновок? Доля окупанта завжди була, є й буде невдячною, бо від справедливого покарання їх ніщо не врятує".