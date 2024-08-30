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"Несчастливое число оккупантов": ДШВ отбили новую массированную атаку на Кураховском направлении

Валентина РоманенкоПятница, 30 августа 2024, 12:38
Несчастливое число оккупантов: ДШВ отбили новую массированную атаку на Кураховском направлении
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В четверг 29 августа на Кураховском направлении в Донецкой области украинские десантники отбили очередную массированную атаку врага, уничтожив 13 единиц военной техники и определенное количество личного состава российских захватчиков.

Источник: отделение коммуникаций 46 Отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ

Дословно: "Число 13 в очередной раз стало несчастливым для оккупантов на Кураховском направлении.

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Не проходит дня, чтобы российские оккупанты не прибегали к новым и новым штурмам позиций нашей бригады. Вот и вчера собратья отбили очередную массированную атаку. 17 единиц разнообразной бронированной техники пытались прорваться сквозь оборону 46 ОАЭМБр. Из них только четырем, самым умным, удалось вернуться к своим".

Детали: Относительно последствий, десантники сообщают, что 13 единиц вражеской техники было уничтожено на минных заграждениях, огнем артиллерии, ПТРК и FPV-дронами.

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Относительно личного состава: часть врагов уничтожена непосредственно на броне; кто спешился и прятался в кустах, тех догоняли и вылавливали беспилотниками, добавляют десантники.

Дословно: "Какой из этого наглядного примера напрашивается вывод? Судьба оккупанта всегда была, есть и будет неблагодарной, потому что от справедливого наказания их ничто не спасет".

Донецкая областьвойна
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