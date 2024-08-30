Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не переймаються з приводу поїздки Володимира Путіна в Монголію, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Джерело: Bloomberg, пропагандисти "РИА Новости", Meduza

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, чи мали місце переговори з владою Монголії щодо ордера на арешт Путіна, який видав МКС, Пєсков відповів: "Зрозуміло, всі аспекти візиту ретельно готувалися".

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Він також запевнив, що у Кремля "прекрасний діалог із нашими друзями з Монголії".

За словами двох людей, знайомих з підготовкою Кремля, Путін отримав запевнення від Монголії, що він не буде заарештований за ордером Міжнародного кримінального суду.

"Путін їде до Монголії під китайські гарантії безпеки", - сказав Станіслав Бєлковський, колишній політичний радник Кремля, а нині критик російського уряду. "Монголія не піде проти Китаю, навіть якщо вона не хоче сваритися зі США".

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Нагадаємо: Володимир Путін збирається приїхати в Монголію 3 вересня. Це буде його перший візит до країни, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС), з березня 2023 року, коли цей суд видав ордер на арешт правителя Росії.

Візит Путіна відбудеться лише через 6 місяців після того, як перший монгольський суддя в МКС обійняв свою посаду в суді.

Президент країни Хурелсух Ухнаа привітав цю подію як доказ "зростаючої репутації та зміцнення статусу Монголії на міжнародній арені".