Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не переживают по поводу поездки Владимира Путина в Монголию, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

Источник: Bloomberg, пропагандисты "РИА Новости", Meduza

Детали: Отвечая на вопрос о том, имели ли место переговоры с властями Монголии относительно ордера на арест Путина, который выдал МУС, Песков ответил: "Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились".

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Он также заверил, что у Кремля "прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии".

По словам двух людей, знакомых с подготовкой Кремля, Путин получил заверения от Монголии, что он не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда.

"Путин едет в Монголию под китайские гарантии безопасности", - сказал Станислав Белковский, бывший политический советник Кремля, а ныне критик российского правительства. "Монголия не пойдет против Китая, даже если она не хочет ссориться с США".

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Напомним: Владимир Путин собирается приехать в Монголию 3 сентября. Это будет его первый визит в страну, которая подписала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), с марта 2023 года, когда этот суд выдал ордер на арест правителя России.

Визит Путина состоится лишь через 6 месяцев после того, как первый монгольский судья в МУС занял свою должность в суде.

Президент страны Хурелсух Ухнаа приветствовал это событие как доказательство "растущей репутации и укрепления статуса Монголии на международной арене".