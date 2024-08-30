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Армія РФ атакувала Курахове на Донеччині: 1 людина загинула, ще 6 постраждали

Анастасія ПроцП'ятниця, 30 серпня 2024, 16:37
Армія РФ атакувала Курахове на Донеччині: 1 людина загинула, ще 6 постраждали
ФОТО: ДОНЕЦЬКА ОВА

30 серпня росіяни завдали артилерійського удару "Ураганом" по місту Курахове в Донецькій області, внаслідок чого загинула одна людина ще 6 людей постраждали.

Джерело: очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура, ДСНС

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, вдень 30 серпня 2024 року війська РФ обстріляли м. Курахове, ймовірно, з РСЗВ "Ураган". Ворожі снаряди поцілили по центральній частині населеного пункту".

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Деталі: За словами очільника ОВА, окупанти влучили у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю. Постраждали жінка та четверо чоловіків віком від 42 до 69 років дістали тілесні ушкодження. У потерпілих діагностовано множинні осколкові поранення, різані рани, акубаротравми. Їм надано медичну допомогу.

 
фото: Донецька ОВА

Пряма мова Філашкіна: "Наразі точно відомо про 5 постраждалих, однак, імовірно, під завалами також перебувають люди. Триває рятувальна операція. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!"

 
фото: Донецька ОВА

Оновлено: Згодом в ДСНС повідомили, що з-під завалів зруйнованої продуктової крамниці рятувальники дістали 1 пораненого та вилучили тіло загиблої людини. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Донецька область
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