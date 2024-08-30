Армия РФ атаковала Курахово в Донецкой области: 1 человек погиб, еще 6 пострадали

30 августа россияне нанесли артиллерийский удар "Ураганом" по городу Курахово в Донецкой области, в результате чего погиб один человек и еще 6 человек пострадали.

Источник: глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По данным следствия, днем 30 августа 2024 года войска РФ обстреляли г. Курахово, вероятно, из РСЗО "Ураган". Вражеские снаряды попали по центральной части населенного пункта".

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Детали: По словам главы ОВА, оккупанты попали в жилую трехэтажку, админздание и магазин. Пострадали женщина и четверо мужчин в возрасте от 42 до 69 лет получили телесные повреждения. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения, резаные раны, акубаротравмы. Им оказана медицинская помощь.

фото: Донецка ОВА

Прямая речь: Филашкин "Сейчас точно известно о 5 пострадавших, однако, вероятно, под завалами также находятся люди. Продолжается спасательная операция. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!"

фото: Донецка ОВА

Обновлено: Впоследствии в ГСЧС сообщили, что из-под завалов разрушенного продуктового магазина спасатели достали 1 раненого и изъяли тело погибшего человека. Поисково-спасательные работы завершены.