Влада закликала евакуюватися зі 183 населених пунктів Сумщини

Евакуація з Сумщини. Скриншот з відео ДСНС

Влада Сумської області закликає мешканців прикордоння виїхати у безпечніші регіони через те, що росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати область – під евакуацію підпадають 183 населені пункти.

Джерело: сайт Сумської ОВА

Дослівно ОВА: "183 населені пункти Сумської області визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію. Лишатись на цих територіях нині небезпечно, оскільки ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Сумщину, застосовуючи різні види озброєння, в тому числі КАБи, від чого страждає мирне населення цих громад".

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Деталі: Повідомляється, що на 30 серпня з прикордоння області вже евакуювались понад 21 тисяча людей.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх закликав керівників громад не зволікати, " прийняти конкретні рішення і евакуювати людей".

За даними ОВА, прийняти людей з прикордоння готові у Роменській РВА – тут для поселення є 67 будинків.

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"Для підтримки й супроводу евакуйованих у кожному з районів Сумської області створені координаційні штаби з проведення евакуаційних заходів…

У штабах… надають інформацію про наявні місця для тимчасового проживання, про можливість отримання соціальної підтримки, правничої та іншої допомоги, про варіанти швидкого залучення переміщених осіб до діяльності в територіальних громадах з урахуванням їх професійного та особистого досвіду", – йдеться в повідомленні.

Про час і місце евакуації місцевим мешканцям радять дізнаватися у керівника громади або старости населеного пункту.

Також щодо евакуації можна звернутися за телефонами: 095 386 43 06 (з 9 до 17), 050 650 70 83, (0542) 77 96 77 (цілодобово).

Необхідну інформацію про місця збору, маршрут руху у межах гуманітарних коридорів, місця прибуття та першу необхідну допомогу можна дізнатись на гарячій лінії Мінінтеграції 1548.

Також повідомляється, що з 28 серпня з Шостки до Києва курсує евакуаційний вагон. Потяг вирушає о 12:21. Евакуація здійснюється безкоштовно за попереднім записом.

Записатись на евакуацію потягом можна в управлінні праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради, (вул. Свободи, 43а), або за годину до відправлення безпосередньо біля евакуаційного вагону.

Також отримати інформацію щодо переміщення у евакуаційному вагоні можна за телефонами: (05449) 70905 (з 8.00 до 17.00), 095 725 50 11, 098 769 61 76 (цілодобово).

Координаційний штаб з проведення евакуації – 063 978 49 77 (цілодобово)

Телефон гарячої лінії Департаменту з питань соціальної політики Сумської ОДА 0542 77 96 77,

Охтирський район: 050 578 25 23, 099 617 52 04.

Сумський район: 066 708 30 84, 066 198 29 37, 095 386 43 06.

Шосткинський район: 066 760 09 36, 066 675 14 80, 093 326 50 06.

Конотопський район: 068 429 06 08, 097 408 11 24, (05447) 6240.