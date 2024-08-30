Влада закликала евакуюватися зі 183 населених пунктів Сумщини
Влада Сумської області закликає мешканців прикордоння виїхати у безпечніші регіони через те, що росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати область – під евакуацію підпадають 183 населені пункти.
Джерело: сайт Сумської ОВА
Дослівно ОВА: "183 населені пункти Сумської області визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію. Лишатись на цих територіях нині небезпечно, оскільки ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Сумщину, застосовуючи різні види озброєння, в тому числі КАБи, від чого страждає мирне населення цих громад".
Деталі: Повідомляється, що на 30 серпня з прикордоння області вже евакуювались понад 21 тисяча людей.
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх закликав керівників громад не зволікати, " прийняти конкретні рішення і евакуювати людей".
За даними ОВА, прийняти людей з прикордоння готові у Роменській РВА – тут для поселення є 67 будинків.
"Для підтримки й супроводу евакуйованих у кожному з районів Сумської області створені координаційні штаби з проведення евакуаційних заходів…
У штабах… надають інформацію про наявні місця для тимчасового проживання, про можливість отримання соціальної підтримки, правничої та іншої допомоги, про варіанти швидкого залучення переміщених осіб до діяльності в територіальних громадах з урахуванням їх професійного та особистого досвіду", – йдеться в повідомленні.
Про час і місце евакуації місцевим мешканцям радять дізнаватися у керівника громади або старости населеного пункту.
Також щодо евакуації можна звернутися за телефонами: 095 386 43 06 (з 9 до 17), 050 650 70 83, (0542) 77 96 77 (цілодобово).
Необхідну інформацію про місця збору, маршрут руху у межах гуманітарних коридорів, місця прибуття та першу необхідну допомогу можна дізнатись на гарячій лінії Мінінтеграції 1548.
Також повідомляється, що з 28 серпня з Шостки до Києва курсує евакуаційний вагон. Потяг вирушає о 12:21. Евакуація здійснюється безкоштовно за попереднім записом.
Записатись на евакуацію потягом можна в управлінні праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради, (вул. Свободи, 43а), або за годину до відправлення безпосередньо біля евакуаційного вагону.
Також отримати інформацію щодо переміщення у евакуаційному вагоні можна за телефонами: (05449) 70905 (з 8.00 до 17.00), 095 725 50 11, 098 769 61 76 (цілодобово).
Координаційний штаб з проведення евакуації – 063 978 49 77 (цілодобово)
Телефон гарячої лінії Департаменту з питань соціальної політики Сумської ОДА 0542 77 96 77,
Охтирський район: 050 578 25 23, 099 617 52 04.
Сумський район: 066 708 30 84, 066 198 29 37, 095 386 43 06.
Шосткинський район: 066 760 09 36, 066 675 14 80, 093 326 50 06.
Конотопський район: 068 429 06 08, 097 408 11 24, (05447) 6240.