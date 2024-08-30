Власти призвали эвакуироваться из 183 населенных пунктов Сумщины

Власти Сумской области призывают жителей приграничья выехать в более безопасные регионы из-за того, что россияне продолжают интенсивно обстреливать область – под эвакуацию подпадают 183 населенных пункта.

Источник: сайт Сумской ОВА

Дословно ОВА: "183 населенных пункта Сумской области определены как такие, жители которых подпадают под эвакуацию. Оставаться на этих территориях сейчас опасно, поскольку враг продолжает интенсивно обстреливать Сумскую область, применяя различные виды вооружения, в том числе КАБы, от чего страдает мирное население этих общин".

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Детали: Сообщается, что на 30 августа с приграничья области уже эвакуировались более 21 тысячи человек.

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх призвал руководителей общин не медлить, "принять конкретные решения и эвакуировать людей".

По данным ОВА, принять людей из приграничья готовы в Роменской РВА – здесь для поселения есть 67 домов.

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"Для поддержки и сопровождения эвакуированных в каждом из районов Сумской области созданы координационные штабы по проведению эвакуационных мероприятий...

В штабах... предоставляют информацию об имеющихся местах для временного проживания, о возможности получения социальной поддержки, юридической и другой помощи, о вариантах быстрого привлечения перемещенных лиц к деятельности в территориальных общинах с учетом их профессионального и личного опыта", – говорится в сообщении.

О времени и месте эвакуации местным жителям советуют узнавать у руководителя общины или старосты населенного пункта.

Также по поводу эвакуации можно обратиться по телефонам: 095 386 43 06 (с 9 до 17), 050 650 70 83, (0542) 779677 (круглосуточно).

Необходимую информацию о местах сбора, маршруте движения в пределах гуманитарных коридоров, местах прибытия и первой необходимой помощи можно узнать на горячей линии Мининтеграции 1548.

Также сообщается, что с 28 августа из Шостки в Киев курсирует эвакуационный вагон. Поезд отправляется в 12:21. Эвакуация осуществляется бесплатно по предварительной записи.

Записаться на эвакуацию поездом можно в управлении труда и социальной защиты населения Шосткинского городского совета, (ул. Свободы, 43а), или за час до отправления непосредственно у эвакуационного вагона.

Также получить информацию о перемещении в эвакуационном вагоне можно по телефонам: (05449) 70905 (с 8.00 до 17.00), 095 72 55 011, 098 76 96 176 (круглосуточно).

Координационный штаб по проведению эвакуации – 063 978 49 77 (круглосуточно)

Телефон горячей линии Департамента по вопросам социальной политики Сумской ОВА 0542 77 96 96 77,

Ахтырский район: 050 578 25 23, 099 617 52 04.

Сумской район: 066 708 30 84, 066 198 29 37, 095 386 43 06.

Шосткинский район: 066 760 09 36, 066 675 14 80, 093 326 50 06.

Конотопский район: 068 429 06 08, 097 408 11 24, (05447) 6240.