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У Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Анастасія ПроцП'ятниця, 30 серпня 2024, 16:19
У Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені
Скрін з відео

30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30 − у результаті удару загинули 5 людей, серед них 14-річна дівчина, ще 47 людей постраждали. На верхніх поверхах будинку, в який влучили, можуть перебувати люди. 

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, "Суспільне"

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Пряма мова Терехова: "Один з ударів прийшовся по центральній частині міста, по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється".

Деталі: Раніше Терехов писав, що Харків перебуває під ударами ворожих КАБів. Також кореспонденти "Суспільного" повідомили, що після серії вибухів у частині районів Харкова зникло світло.

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Оновлено: Згодом очільник Харківської ОВА написав, що, за попередніми даними, є влучання по цивільній інфраструктурі у місті Харків та Чугуїв. 

"На цю хвилину - без постраждалих", – додав Синєгубов.

Пізніше мер міста повідомив, що росіяни влучили в 12-ти поверховий житловий будинок в Індустріальному районі.

Пряма мова Терехова: "Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району. У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується".

Оновлено: О 15.53 Терехов написав, що внаслідок обстрілу загинули 3 людини, серед них дитина.

"У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені. В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих", – повідомив мер Харкова. 

Через кілька хвилин Терехов заявив вже про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі. Потім Синєгубов додав, що внаслідок ворожих ударів по Харкову відомо вже про 28 поранених. 

Оновлено: О 17.21 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по Харкову зросла до пʼяти людей. Серед них — дівчина 14 років. Також відомо про 40 поранених цивільних людей. За словами очільника ОВА, ворог здійснив п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області. Боєприпас — УМПБ Д-30.

Пряма мова Синєгубова: "Ворог влучив у 5 локацій в Харкові:

  • Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Пошкоджено 5 автомобілів. Три людини загинули;
  • Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави;
  • Індустріальний район. Загинула неповнолітня. 4 постраждалих;
  • Слобідський район. Влучання в складську будівлю. 2 потерпілих;
  • Слобідський район. Пошкоджено три будинки. Постраждали 6 людей".

Деталі: О 17.42 очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 47. 

Пряма мова: " 20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями. Один із поранених помер у медичному закладі. На верхніх поверхах будинку, де будо влучання, можуть перебувати люди — щонайменше одна жінка. Є ризик руйнування будинку. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі".

Харків
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