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В Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Анастасия ПроцПятница, 30 августа 2024, 16:19
В Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены
Скрін з відео

30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30 – в результате удара погибли 5 человек, среди них 14-летняя девушка, еще 47 человек пострадали. На верхних этажах дома, в который попали, могут находиться люди.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, "Суспільне"

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Прямая речь: "Один из ударов пришелся по центральной части города, по гражданской инфраструктуре. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".

Детали: Ранее Терехов писал, что Харьков находится под ударами вражеских КАБов. Также корреспонденты "Суспільного" сообщили, что после серии взрывов в части районов Харькова пропал свет.

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Обновлено: Впоследствии глава Харьковской ОВА написал, что, по предварительным данным, есть попадания по гражданской инфраструктуре в городе Харьков и Чугуев.

"На эту минуту - без пострадавших", – добавил Синегубов.

Пізніше мер міста повідомив, що росіяни влучили в 12-ти поверховий житловий будинок в Індустріальному районі.

Пряма мова Терехова: "Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району. У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується".

Обновлено: В 15.53 Терехов написал, что в результате обстрела погибли 3 человека, среди них ребенок.

"В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочку. Еще минимум три человека в этом районе ранены. В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших", – сообщил мэр Харькова.

Через несколько минут Терехов заявил уже о трех погибших в многоэтажке в Индустриальном районе. Затем Синегубов добавил, что в результате вражеских ударов по Харькову известно уже о 28 раненых.

Обновлено: В 17.21 Синегубов сообщил, что количество погибших в результате удара по Харькову возросло до пяти человек. Среди них - девушка 14 лет. Также известно о 40 раненых гражданских людях. По словам главы ОВА, враг совершил пять авиационных обстрелов из Белгородской области. Боеприпас - УМПБ Д-30.

Прямая речь Синегубова: "Враг попал в 5 локаций в Харькове:

  • Индустриальный район, 12-этажный дом. Повреждены 5 автомобилей. Три человека погибли;
  • Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы;
  • Индустриальный район. Погибла несовершеннолетняя. 4 пострадавших;
  • Слободской район. Попадание в складское здание. 2 пострадавших;
  • Слободской район. Повреждены три дома. Пострадали 6 человек".

Детали: В 17.42 глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 47.

Прямая речь: "20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Есть пострадавшие с ампутациями. Один из раненых скончался в медицинском учреждении. На верхних этажах дома, где было попадание, могут находиться люди - по меньшей мере одна женщина. Есть риск разрушения дома. Все профильные службы работают в усиленном режиме".

Харьков
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