Боррель: Я знайду, як розблокувати 6,6 млрд євро на оплату допомоги Україні зброєю

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв знайти рішення, як обійти блокування виділення понад 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру, що компенсує державам-членам витрати на збройову допомогу Україні.

Джерело: Боррель на пресконференції за підсумками неформального засідання міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі в п’ятницю, 30 серпня, "Європейська правда"

Деталі: Боррель наголосив на тому, що в межах Європейського фонду миру, у створеному на початку року Фонду допомоги Україні (Ukraine Assistance Fund), залишаються заблокованими 6,6 мільярда євро.

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"Багато міністрів сьогодні повторили: це не українські гроші, це наші гроші, бо нам не компенсували витрати, які вже відбулись – Україна вже отримала зброю, але вони не отримали відшкодування", – зазначив топдипломат ЄС.

"І багато міністрів сьогодні повторили, що необхідне термінове рішення. Я шукатиму його. Так чи інак, я це рішення знайду", – пообіцяв він, не уточнивши, про яке саме рішення може йтись.

Нагадаємо, що ще в березні Рада ЄС погодила створення Фонду підтримки України в межах Європейського фонду миру, кошти з якого мали йти державам-членам на компенсацію військових поставок Україні.

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Відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні.

Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.