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Боррель: Я знайду, як розблокувати 6,6 млрд євро на оплату допомоги Україні зброєю

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 30 серпня 2024, 18:18
Боррель: Я знайду, як розблокувати 6,6 млрд євро на оплату допомоги Україні зброєю
Жозеп Боррель, Getty Images

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв знайти рішення, як обійти блокування виділення понад 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру, що компенсує державам-членам витрати на збройову допомогу Україні.

Джерело: Боррель на пресконференції за підсумками неформального засідання міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі в п’ятницю, 30 серпня, "Європейська правда"

Деталі: Боррель наголосив на тому, що в межах Європейського фонду миру, у створеному на початку року Фонду допомоги Україні (Ukraine Assistance Fund), залишаються заблокованими 6,6 мільярда євро.

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"Багато міністрів сьогодні повторили: це не українські гроші, це наші гроші, бо нам не компенсували витрати, які вже відбулись – Україна вже отримала зброю, але вони не отримали відшкодування", – зазначив топдипломат ЄС.

"І багато міністрів сьогодні повторили, що необхідне термінове рішення. Я шукатиму його. Так чи інак, я це рішення знайду", – пообіцяв він, не уточнивши, про яке саме рішення може йтись.

Нагадаємо, що ще в березні Рада ЄС погодила створення Фонду підтримки України в межах Європейського фонду миру, кошти з якого мали йти державам-членам на компенсацію військових поставок Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні.

Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.

ЄСУкраїназброягроші
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