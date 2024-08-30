Боррель: Я найду, как разблокировать 6,6 млрд евро на оплату помощи Украине оружием

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал найти решение, как обойти блокирование выделения более 6 млрд евро из Европейского фонда мира, компенсирующего государствам-членам расходы на оружейную помощь Украине.

Источник: Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе в пятницу, 30 августа, "Европейская правда".

Боррель отметил, что в рамках Европейского фонда мира, в созданном в начале года Фонда помощи Украине (Ukraine Assistance Fund), остаются заблокированными 6,6 млрд евро.

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"Многие министры сегодня повторили: это не украинские деньги, это наши деньги, потому что нам не компенсировали расходы, которые уже произошли – Украина уже получила оружие, но они не получили возмещения", – отметил топ-дипломат ЕС.

"И многие министры сегодня повторили, что необходимо срочное решение. Я буду искать его. Так или иначе, я это решение найду", – пообещал он, не уточнив, о каком именно решении может идти речь.

Напомним, что еще в марте Совет ЕС согласовал создание Фонда поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира, средства из которого должны были идти государствам-членам на компенсацию военных поставок Украине.

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Известно, что именно Венгрия блокирует выделение из Европейского фонда мира миллиардов евро на финансирование военной помощи Украине.

Это происходит несмотря на то, что Будапешт имеет заверения: взносы Венгрии в Европейский фонд мира не будут направляться на любую военную помощь Украине.