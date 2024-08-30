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У Литві просять Україну і далі приховувати військові плани

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко П'ятниця, 30 серпня 2024, 18:32
У Литві просять Україну і далі приховувати військові плани

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що і Україна, і держави Заходу мають максимально уникати конкретики у комунікації щодо своїх планів, у тому числі з партнерами.

Джерело: Ландсбергіс під час дискусії щодо України на конференції GLOBSEC, "Європейської правди"

Деталі: Ландсбергіс погодився з колегами, що також брали участь у дискусії, що наступ України на Курщину є дуже успішним рішенням. "(Раніше) Путін був здатен за потреби оголосити свою перемогу. Так, часткову, так не всі цілі досягнуті, але це була би "перемога". І єдине, що ламає для нього цю можливість – це Курщина", – пояснив міністр.

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Утім, він окремо відзначив, що високо оцінює дії України не лише на полі бою, а й у інформаційному полі. "Ніхто не знав про Курську операцію, і я дуже радий, що я також не знав про неї", – заявив він, закликавши Україну і надалі не повідомляти цього партнерам заради більшої ефективності.

Ландсбергіс також вважає за необхідне збереження подібного підходу з боку західних партнерів. "Уявіть, якби США розкривали, скільки вони дають ATACMS, яких саме і чому дають ці, а не інші", – проілюстрував він свою тезу.  

На думку міністра, цей підхід загалом зберігається, але є і відхилення.

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"Нам треба більше невизначеності", – наголосив Габріелюс Ландсбергіс

Як повідомляла "Європейська правда", низка держав ЄС підтримали операцію ЗСУ на Курщині.

Читайте також статтю про зміни наративів у ЄС через Курщині.

Утім, не всі у Європі підтримують це просування. Детальніше читайте у статті "Покарання за Курськ: як Італія перетворюється на проблему України".

ЛитваУкраїна
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