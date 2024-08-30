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В Литве просят Украину и дальше скрывать военные планы

Сергей Сидоренко, Алена МазуренкоПятница, 30 августа 2024, 18:32
В Литве просят Украину и дальше скрывать военные планы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что и Украина, и государства Запада должны максимально избегать конкретики в коммуникации относительно своих планов, в том числе с партнерами.

Источник: Ландсбергис во время дискуссии по Украине на конференции GLOBSEC, "Европейской правды"

Детали: Ландсбергис согласился с коллегами, которые также участвовали в дискуссии, что наступление Украины на Курщину является очень успешным решением. "(Раньше) Путин был способен при необходимости объявить свою победу. Да, частичную, да не все цели достигнуты, но это была бы "победа". И единственное, что ломает для него эту возможность – это Курщина", – пояснил министр.

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Впрочем, он отдельно отметил, что высоко оценивает действия Украины не только на поле боя, но и в информационном поле. "Никто не знал о Курской операции, и я очень рад, что я также не знал о ней", – заявил он, призвав Украину и в дальнейшем не сообщать этого партнерам ради большей эффективности.

Ландсбергис также считает необходимым сохранение подобного подхода со стороны западных партнеров. "Представьте, если бы США раскрывали, сколько они дают ATACMS, каких именно и почему дают эти, а не другие", – проиллюстрировал он свой тезис.

По мнению министра, этот подход в целом сохраняется, но есть и отклонения.

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"Нам надо больше неопределенности", – подчеркнул Габриэлюс Ландсбергис.

Как сообщала "Европейская правда", ряд государств ЕС поддержали операцию ВСУ на Курщине.

Читайте также статью об изменениях нарративов в ЕС из-за Курщины.

Впрочем, не все в Европе поддерживают это продвижение. Подробнее читайте в статье "Наказание за Курск: как Италия превращается в проблему Украины".

ЛитваУкраина
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