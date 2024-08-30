В МКС нагадали Монголії, що вона зобов'язана арештувати Путіна

У Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія як держава – учасниця Римського статуту МКС зобов'язана заарештувати Владіміра Путіна, на якого видали ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.

Джерело: речник МКС Фаді ель-Абдалла сказав у коментарі BBC, "Європейська правда"

Деталі: За словами ель-Абдалли, Міжнародний кримінальний суд покладається на те, що держави-учасниці, зокрема Монголія, "виконують його рішення" та "мають зобов'язання співпрацювати" із Судом.

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Останнє зокрема стосується виконання ордерів на арешт, один із яких видали стосовно господаря Кремля.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня стане першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.

За даними ЗМІ, монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде.

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Міністерство закордонних справ раніше закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна.

Нагадаємо, минулого року Путін пропустив минулорічний саміт G20 у столиці Індії, а також саміт країн БРІКС у Південно-Африканській Республіці, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером МКС.

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