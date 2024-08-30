В МУС напомнили Монголии, что она обязана арестовать Путина

В Международном уголовном суде отметили, что Монголия как государство – участник Римского статута МУС обязана арестовать Владимира Путина, на которого выдали ордер на арест за участие в похищении украинских детей.

Источник: представитель МУС Фади эль-Абдалла сказал в комментарии BBC, "Европейская правда"

Детали: По словам эль-Абдаллы, Международный уголовный суд полагается на то, что государства-участники, в частности Монголия, "выполняют его решения" и "имеют обязательства сотрудничать" с Судом.

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Последнее в частности касается выполнения ордеров на арест, один из которых выдали в отношении хозяина Кремля.

Визит Путина в Монголию 3 сентября станет первым визитом в государство-участник Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.

По данным СМИ, монгольские власти заверили Путина, что арестовывать его не будут.

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Министерство иностранных дел ранее призвало Монголию выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда и арестовать Путина.

Напомним, в прошлом году Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, а также саммит стран БРИКС в Южно-Африканской Республике, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру МУС.

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