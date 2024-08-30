Благодійники у США закликають дозволити Україні бити по РФ американською зброєю

Благодійний фонд Razom for Ukraine закликає США дозволити Україні захищатися американською зброєю, завдаючи ударів по російських військових об'єктах.

Джерело: благодійний фонд Razom for Ukraine, міністр оборони Рустем Умеров

Дослівно Razom for Ukraine: "Сьогодні, Рустем Умеров зустрічається з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном, щоб попросити США нарешті дозволити Україні захищатися, завдаючи ударів по російських військових об'єктах.

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Razom for Ukraine запускає LetUkraineStrikeBack.com, щоб американці могли закликати президента Джо Байдена дозволити Україні завдати удару у відповідь і захистити себе".

Деталі: Умеров повідомив про зустріч у США із Остіном: "Поінформував Ллойда щодо операційної ситуації на полі бою, а також про наші подальші цілі. Українські генерали розповіли про пріоритетні потреби українською армії в озброєнні, техніці та навчанні наших військових".

Також обговорили ситуацію з триваючими російськими обстрілами цивільних обʼєктів та критичної інфраструктури: "Протиповітряна оборона залишається нашим пріоритетом – нам потрібні установки ППО та ракети до них для захисту нашої критичної інфраструктури, наших міст, наших людей".

ВІДЕО ДНЯ

Українську сторону на зустрічі у США представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца, заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Горбатюк та начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов.