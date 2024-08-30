Благодійники у США закликають дозволити Україні бити по РФ американською зброєю
Благодійний фонд Razom for Ukraine закликає США дозволити Україні захищатися американською зброєю, завдаючи ударів по російських військових об'єктах.
Джерело: благодійний фонд Razom for Ukraine, міністр оборони Рустем Умеров
Дослівно Razom for Ukraine: "Сьогодні, Рустем Умеров зустрічається з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном, щоб попросити США нарешті дозволити Україні захищатися, завдаючи ударів по російських військових об'єктах.
Razom for Ukraine запускає LetUkraineStrikeBack.com, щоб американці могли закликати президента Джо Байдена дозволити Україні завдати удару у відповідь і захистити себе".
Деталі: Умеров повідомив про зустріч у США із Остіном: "Поінформував Ллойда щодо операційної ситуації на полі бою, а також про наші подальші цілі. Українські генерали розповіли про пріоритетні потреби українською армії в озброєнні, техніці та навчанні наших військових".
Також обговорили ситуацію з триваючими російськими обстрілами цивільних обʼєктів та критичної інфраструктури: "Протиповітряна оборона залишається нашим пріоритетом – нам потрібні установки ППО та ракети до них для захисту нашої критичної інфраструктури, наших міст, наших людей".
Українську сторону на зустрічі у США представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца, заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Горбатюк та начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов.