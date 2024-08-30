Благотворители в США призывают разрешить Украине бить по РФ американским оружием
Благотворительный фонд Razom for Ukraine призывает США разрешить Украине защищаться американским оружием, нанося удары по российским военным объектам.
Источник: министр обороны Рустем Умеров, благотворительный фонд Razom for Ukraine
Дословно Razom for Ukraine: "Сегодня, Рустем Умеров встречается с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином, чтобы попросить США наконец позволить Украине защищаться, нанося удары по российским военным объектам.
Razom for Ukraine запускает LetUkraineStrikeBack.com, чтобы американцы могли призвать президента Джо Байдена позволить Украине нанести ответный удар и защитить себя".
Детали: Умеров сообщил о встрече в США с Остином: "Проинформировал Ллойда об операционной ситуации на поле боя, а также о наших дальнейших целях. Украинские генералы рассказали о приоритетных потребностях украинской армии в вооружении, технике и обучении наших военных".
Также обсудили ситуацию с продолжающимися российскими обстрелами гражданских объектов и критической инфраструктуры: "Противовоздушная оборона остается нашим приоритетом - нам нужны установки ПВО и ракеты к ним для защиты нашей критической инфраструктуры, наших городов, наших людей".
Украинскую сторону на встрече в США представляли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Александр Балануца, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк и начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов.