Благотворители в США призывают разрешить Украине бить по РФ американским оружием

Благотворительный фонд Razom for Ukraine призывает США разрешить Украине защищаться американским оружием, нанося удары по российским военным объектам.

Источник: министр обороны Рустем Умеров, благотворительный фонд Razom for Ukraine

Дословно Razom for Ukraine: "Сегодня, Рустем Умеров встречается с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином, чтобы попросить США наконец позволить Украине защищаться, нанося удары по российским военным объектам.

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Razom for Ukraine запускает LetUkraineStrikeBack.com, чтобы американцы могли призвать президента Джо Байдена позволить Украине нанести ответный удар и защитить себя".

Детали: Умеров сообщил о встрече в США с Остином: "Проинформировал Ллойда об операционной ситуации на поле боя, а также о наших дальнейших целях. Украинские генералы рассказали о приоритетных потребностях украинской армии в вооружении, технике и обучении наших военных".

Также обсудили ситуацию с продолжающимися российскими обстрелами гражданских объектов и критической инфраструктуры: "Противовоздушная оборона остается нашим приоритетом - нам нужны установки ПВО и ракеты к ним для защиты нашей критической инфраструктуры, наших городов, наших людей".

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Украинскую сторону на встрече в США представляли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Александр Балануца, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк и начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов.