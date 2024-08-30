Президент Чехії не бачить зв’язку між успіхами РФ під Покровськом і операцією ЗСУ на Курщині
Чеський президент Петр Павел вважає, що просування російських сил у районі Покровська в Донецькій області не пов’язане з діями Збройних Сил України на Курщині.
Джерело: Павел у відповідь на питання "Радіо Свобода" на пресконференції у Празі в п’ятницю, 30 серпня, пише "Європейська правда"
Деталі: Павел не вважає, що між прискореним просуванням Росії на Покровському напрямку та операцією ЗСУ на Курщині "існує прямий зв’язок".
"Це просто означає, що російське керівництво продовжує рухатися до цілі захопити територію усіх чотирьох областей (Донецька, Запорізька, Луганська і Херсонська. – Ред.), які вони вважають своїми", – зазначив чеський президент.
"І це те, чого вони хочуть досягнути впродовж зручного часу, поки погода досі сприятлива для військових операцій", – додав він.
Чеський президент також наполягає, що Захід має почати "вчитися на помилках" і збільшити підтримку України.
Як повідомляла "Європейська правда", низка держав ЄС підтримали операцію ЗСУ на Курщині.
Читайте також статтю про зміни наративів у ЄС через Курщині.