Президент Чехії не бачить зв’язку між успіхами РФ під Покровськом і операцією ЗСУ на Курщині

Чеський президент Петр Павел вважає, що просування російських сил у районі Покровська в Донецькій області не пов’язане з діями Збройних Сил України на Курщині.

Джерело: Павел у відповідь на питання "Радіо Свобода" на пресконференції у Празі в п’ятницю, 30 серпня, пише "Європейська правда"

Деталі: Павел не вважає, що між прискореним просуванням Росії на Покровському напрямку та операцією ЗСУ на Курщині "існує прямий зв’язок".

Реклама:

"Це просто означає, що російське керівництво продовжує рухатися до цілі захопити територію усіх чотирьох областей (Донецька, Запорізька, Луганська і Херсонська. – Ред.), які вони вважають своїми", – зазначив чеський президент.

"І це те, чого вони хочуть досягнути впродовж зручного часу, поки погода досі сприятлива для військових операцій", – додав він.

Чеський президент також наполягає, що Захід має почати "вчитися на помилках" і збільшити підтримку України.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляла "Європейська правда", низка держав ЄС підтримали операцію ЗСУ на Курщині.

Читайте також статтю про зміни наративів у ЄС через Курщині.