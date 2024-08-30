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Президент Чехии не видит связи между успехами РФ под Покровском и операцией ВСУ на Курщине

Олег Павлюк, Александр ШумилинПятница, 30 августа 2024, 21:56
Президент Чехии не видит связи между успехами РФ под Покровском и операцией ВСУ на Курщине
Фото: Getty Images

Чешский президент Петр Павел считает, что продвижение российских сил в районе Покровска в Донецкой области не связано с действиями Вооруженных Сил Украины на Курщине.

Источник: Павел в ответ на вопрос "Радио Свобода" на пресс-конференции в Праге в пятницу, 30 августа, пишет "Европейская правда"

Детали: Павел не считает, что между ускоренным продвижением России на Покровском направлении и операцией ВСУ на Курщине "существует прямая связь".

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"Это просто означает, что российское руководство продолжает двигаться к цели захватить территорию всех четырех областей (Донецкая, Запорожская, Луганская и Херсонская. – Ред.), которые они считают своими", – отметил чешский президент.

"И это то, чего они хотят достичь в течение удобного времени, пока погода до сих пор благоприятна для военных операций", – добавил он.

Чешский президент также настаивает, что Запад должен начать "учиться на ошибках" и увеличить поддержку Украины.

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Как сообщала "Европейская правда", ряд государств ЕС поддержали операцию ВСУ на Курщине.

Читайте также статью об изменениях нарративов в ЕС из-за Курщины.

ЧехияКурская область Донбасс
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