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Від початку доби 179 боєзіткнень: Окупанти активні на 4 напрямках, найбільше – на Покровському

Олександр ШумілінП'ятниця, 30 серпня 2024, 23:10
Від початку доби 179 боєзіткнень: Окупанти активні на 4 напрямках, найбільше – на Покровському
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 179 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, а також російські війська активні на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу про оперативну інформацію станом на 22.00 30 серпня

Дослівно: "Загалом від початку цієї доби відбулося 179 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

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Російські загарбники завдали по території України два удари трьома ракетами та 61 авіаудар, скинувши 73 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 573 дрони-камікадзе та здійснили понад 3180 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

Деталі: Щодо названих напрямків Генштаб повідомляє, що на Куп’янському було 30 боєзіткнень, на Лиманському українські захисники відбили 21 атаку, на Покровському напрямку – точилося 55 боїв, на Курахівському – ворог атакував 23 рази.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Звітуючи про бойові дії, що відбувалися протягом 29 серпня, Генштаб ЗСУ повідомив про рекордні 215 бойових зіткнень.

війна
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