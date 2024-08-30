Від початку доби 179 боєзіткнень: Окупанти активні на 4 напрямках, найбільше – на Покровському
Від початку доби на фронті відбулося 179 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, а також російські війська активні на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.
Джерело: зведення Генштабу про оперативну інформацію станом на 22.00 30 серпня
Дослівно: "Загалом від початку цієї доби відбулося 179 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.
Російські загарбники завдали по території України два удари трьома ракетами та 61 авіаудар, скинувши 73 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 573 дрони-камікадзе та здійснили понад 3180 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".
Деталі: Щодо названих напрямків Генштаб повідомляє, що на Куп’янському було 30 боєзіткнень, на Лиманському українські захисники відбили 21 атаку, на Покровському напрямку – точилося 55 боїв, на Курахівському – ворог атакував 23 рази.
Передісторія:
- Звітуючи про бойові дії, що відбувалися протягом 29 серпня, Генштаб ЗСУ повідомив про рекордні 215 бойових зіткнень.