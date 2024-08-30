С начала суток 179 боестолкновений: Оккупанты активны на 4 направлениях, больше всего - на Покровском

179 боестолкновений: Оккупанты активны на четырех направлениях, больше всего - на Покровском

С начала суток на фронте произошло 179 боевых столкновений, самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, а также российские войска активны на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба об оперативной информации по состоянию на 22.00 30 августа

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Дословно: "Всего с начала этих суток произошло 179 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара тремя ракетами и 61 авиаудар, сбросив 73 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 573 дрона-камикадзе и осуществили более 3180 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Детали: По названным направлениям Генштаб сообщает, что на Купянском было 30 боестолкновений, на Лиманском украинские защитники отбили 21 атаку, на Покровском направлении - велось 55 боев, на Кураховском - враг атаковал 23 раза.

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Предыстория:

Отчитываясь о боевых действиях, происходивших в течение 29 августа, Генштаб ВСУ сообщил о рекордных 215 боевых столкновений.