С начала суток 179 боестолкновений: Оккупанты активны на 4 направлениях, больше всего - на Покровском
179 боестолкновений: Оккупанты активны на четырех направлениях, больше всего - на Покровском
С начала суток на фронте произошло 179 боевых столкновений, самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, а также российские войска активны на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.
Источник: сводка Генштаба об оперативной информации по состоянию на 22.00 30 августа
Дословно: "Всего с начала этих суток произошло 179 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.
Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара тремя ракетами и 61 авиаудар, сбросив 73 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 573 дрона-камикадзе и осуществили более 3180 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".
Детали: По названным направлениям Генштаб сообщает, что на Купянском было 30 боестолкновений, на Лиманском украинские защитники отбили 21 атаку, на Покровском направлении - велось 55 боев, на Кураховском - враг атаковал 23 раза.
Предыстория:
Отчитываясь о боевых действиях, происходивших в течение 29 августа, Генштаб ВСУ сообщил о рекордных 215 боевых столкновений.