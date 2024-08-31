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Ворожі безпілотники з вечора атакують Україну

Ольга Глущенко Субота, 31 серпня 2024, 07:38
Ворожі безпілотники з вечора атакують Україну
Ілюстративне фото іранських дронів, Getty Images

Близько 23 години 30 серпня Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників, які російська армія запустила на території України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:51 ПС повідомили, що ударні російські БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.

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Згодом стало відомо, що ударні БпЛА в західній частині Харківщини, постійно змінюють курс.

А також вони в центральній та південній частині Сумщини, їхній курс південно-західний/ південний.

Дослівно ПС о 23:36: "БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину".

ВІДЕО ДНЯ

00:06: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний..

Декілька груп БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

БпЛА на межі Харківщини ти Полтавщини, курс південний.

БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний.

БпЛА в південній частині Полтавщини, курс південний".

00:24: "Полтава - перебувайте в укриттях. БпЛА на околицях міста".

00:39: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА в східній частині Київської області, курсом на Київ.

Декілька груп БпЛА в південній частині Сумської області, курс південний/південно-західний.

БпЛА в східній та центральній частині Полтавської області, курс південний.

БпЛА на межі Полтавської та Харківської областей, курс південний.

БпЛА східніше Кременчука, курс південний.

БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс південно-західний".

1:35: "БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.

БпЛА в північній частині Черкаської області, курс південний.

БпЛА в Полтавській області, курс південний.

БпЛА з Сумської області, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Харківської області, курс південний.

БпЛА в північній частині Дніпропетровської області, курс південний".

2:29: "БпЛА в Херсонській області, курс північний.

БпЛА в східній частині Київської області, курс західний.

БпЛА в Сумській області, курс південно-західний.

БпЛА в Черкаській області, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Полтавської області, південно-західний".

3:22: "БпЛА в Київській області, курсом на Київ.

БпЛА в південній частині Київської області, курс західний.

БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської області, курсом на північ (Дніпро).

БпЛА в північній частині Черкаської області, курс південний.

БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс північний.

БпЛА в Донецькій області, курс північно-західний".

4:42: "БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.

БпЛА з Дніпропетровської області, курс північно-західний.

БпЛА в Полтавській області, курс західний/південно-західний.

БпЛА з Донецької області, курс північно-західний.

БпЛА в районі Кременчука, курс північно-західний".

5:23: "БпЛА в південній частині Харківської області, курс північно-західний.

БпЛА в північній частині Херсонської області, курс північний.

БпЛА в північній частині Кіровоградської області, курс північно-західний.

БпЛА в північній частині Дніпропетровської області, курс північно-західний.

БпЛА в центральній частині Чернігівської області, курс західний".

6:38: "БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс північно-західний.

БпЛА в Полтавській області, постійно змінюють курс".

7:38: "БпЛА спостерігаються в Київській, Чернігівській, Полтавській та Кіровоградській областях".

повітряна тривогабезпілотникивійнаповітряна тривога
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