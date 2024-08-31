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Вражеские беспилотники с вечера атакуют Украину

Ольга ГлущенкоСуббота, 31 августа 2024, 07:38
Вражеские беспилотники с вечера атакуют Украину
Иллюстративное фото иранских дронов, Getty Images

Около 23 часов 30 августа Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников, которые российская армия запустила на территории Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:51 ВС сообщили, что ударные российские БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину.

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Впоследствии стало известно, что ударные БпЛА в западной части Харьковщины, постоянно меняют курс.

А также они в центральной и южной части Сумщины, их курс юго-западный/южный.

Дословно ВС в 23:36: "БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину".

ВИДЕО ДНЯ

00:06: "Движение ударных БпЛА:

БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный/юго-западный.

Несколько групп БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.

БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс южный.

БпЛА на севере Полтавщины, курс южный.

БпЛА в южной части Полтавщины, курс южный".

00:24: "Полтава - находитесь в укрытиях. БпЛА на окраинах города".

00:39: "Движение ударных БпЛА:

БпЛА в восточной части Киевской области, курсом на Киев.

Несколько групп БпЛА в южной части Сумской области, курс южный/юго-западный.

БпЛА в восточной и центральной части Полтавской области, курс южный.

БпЛА на границе Полтавской и Харьковской областей, курс южный.

БпЛА восточнее Кременчуга, курс южный.

БпЛА в южной части Черниговской области, курс юго-западный".

1:35: "БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.

БпЛА в северной части Черкасской области, курс южный.

БпЛА в Полтавской области, курс южный.

БпЛА из Сумской области, курс юго-западный.

БпЛА в западной части Харьковской области, курс южный.

БпЛА в северной части Днепропетровской области, курс южный".

2:29: "БпЛА в Херсонской области, курс северный.

БпЛА в восточной части Киевской области, курс западный.

БпЛА в Сумской области, курс юго-западный.

БпЛА в Черкасской области, курс юго-западный.

БпЛА в восточной части Полтавской области, юго-западный".

3:22: "БпЛА в Киевской области, курсом на Киев.

БпЛА в южной части Киевской области, курс западный.

БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской области, курсом на север (Днепр).

БпЛА в северной части Черкасской области, курс южный.

БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс северный.

БпЛА в Донецкой области, курс северо-западный".

4:42: "БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный.

БпЛА из Днепропетровской области, курс северо-западный.

БпЛА в Полтавской области, курс западный/юго-западный.

БпЛА из Донецкой области, курс северо-западный.

БпЛА в районе Кременчуга, курс северо-западный".

5:23: "БпЛА в южной части Харьковской области, курс северо-западный.

БпЛА в северной части Херсонской области, курс северный.

БпЛА в северной части Кировоградской области, курс северо-западный.

БпЛА в северной части Днепропетровской области, курс северо-западный.

БпЛА в центральной части Черниговской области, курс западный".

6:38: "БпЛА на границе Черниговской и Киевской областей, курс северо-западный.

БпЛА в Полтавской области, постоянно меняют курс".

7:38: "БпЛА наблюдаются в Киевской, Черниговской, Полтавской и Кировоградской областях".

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