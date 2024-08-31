Вражеские беспилотники с вечера атакуют Украину
Около 23 часов 30 августа Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников, которые российская армия запустила на территории Украины.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 22:51 ВС сообщили, что ударные российские БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину.
Впоследствии стало известно, что ударные БпЛА в западной части Харьковщины, постоянно меняют курс.
А также они в центральной и южной части Сумщины, их курс юго-западный/южный.
Дословно ВС в 23:36: "БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину".
00:06: "Движение ударных БпЛА:
БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный/юго-западный.
Несколько групп БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.
БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс южный.
БпЛА на севере Полтавщины, курс южный.
БпЛА в южной части Полтавщины, курс южный".
00:24: "Полтава - находитесь в укрытиях. БпЛА на окраинах города".
00:39: "Движение ударных БпЛА:
БпЛА в восточной части Киевской области, курсом на Киев.
Несколько групп БпЛА в южной части Сумской области, курс южный/юго-западный.
БпЛА в восточной и центральной части Полтавской области, курс южный.
БпЛА на границе Полтавской и Харьковской областей, курс южный.
БпЛА восточнее Кременчуга, курс южный.
БпЛА в южной части Черниговской области, курс юго-западный".
1:35: "БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.
БпЛА в северной части Черкасской области, курс южный.
БпЛА в Полтавской области, курс южный.
БпЛА из Сумской области, курс юго-западный.
БпЛА в западной части Харьковской области, курс южный.
БпЛА в северной части Днепропетровской области, курс южный".
2:29: "БпЛА в Херсонской области, курс северный.
БпЛА в восточной части Киевской области, курс западный.
БпЛА в Сумской области, курс юго-западный.
БпЛА в Черкасской области, курс юго-западный.
БпЛА в восточной части Полтавской области, юго-западный".
3:22: "БпЛА в Киевской области, курсом на Киев.
БпЛА в южной части Киевской области, курс западный.
БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской области, курсом на север (Днепр).
БпЛА в северной части Черкасской области, курс южный.
БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс северный.
БпЛА в Донецкой области, курс северо-западный".
4:42: "БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный.
БпЛА из Днепропетровской области, курс северо-западный.
БпЛА в Полтавской области, курс западный/юго-западный.
БпЛА из Донецкой области, курс северо-западный.
БпЛА в районе Кременчуга, курс северо-западный".
5:23: "БпЛА в южной части Харьковской области, курс северо-западный.
БпЛА в северной части Херсонской области, курс северный.
БпЛА в северной части Кировоградской области, курс северо-западный.
БпЛА в северной части Днепропетровской области, курс северо-западный.
БпЛА в центральной части Черниговской области, курс западный".
6:38: "БпЛА на границе Черниговской и Киевской областей, курс северо-западный.
БпЛА в Полтавской области, постоянно меняют курс".
7:38: "БпЛА наблюдаются в Киевской, Черниговской, Полтавской и Кировоградской областях".