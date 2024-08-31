На Київщині працювала ППО, у столиці оголошували третю за ніч повітряну тривогу
Субота, 31 серпня 2024, 02:48
Київська ОВА повідомила вночі 31 серпня про роботу ППО в регіоні.
Дослівно: "Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях.
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В області працює ППО".
Оновлено: О 4:23 у Києві, а о 4:26 в області оголосили відбій повітряної тривоги.
Що передувало: Повітряні сили попередили, що ворожі БпЛА атакують Україну.
ВІДЕО ДНЯ
У Києві оголошували повітряну тривогу о 00:14, 00:45, 2:37.