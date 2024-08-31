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На Київщині працювала ППО, у столиці оголошували третю за ніч повітряну тривогу

Ольга Глущенко Субота, 31 серпня 2024, 02:48
На Київщині працювала ППО, у столиці оголошували третю за ніч повітряну тривогу
Мобільна вогнева група ППО, фото з Telegram Сергія Наєва

Київська ОВА повідомила вночі 31 серпня про роботу ППО в регіоні.

Джерело: КОВА, КМВА

Дослівно: "Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях.

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В області працює ППО".

Оновлено: О 4:23 у Києві, а о 4:26 в області оголосили відбій повітряної тривоги.

Що передувало: Повітряні сили попередили, що ворожі БпЛА атакують Україну.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві оголошували повітряну тривогу о 00:14, 00:45, 2:37.

Київська областьППОбезпілотники
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