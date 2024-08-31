На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
Суббота, 31 августа 2024, 02:48
Киевская ОГА сообщила ночью 31 августа о работе ПВО в регионе.
Дословно: "Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях.
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В области работает ПВО".
Обновлено: В 4:23 в Киеве, а в 4:26 в области объявили отбой воздушной тревоги.
Что предшествовало: Воздушные силы предупредили, что вражеские БпЛА атакуют Украину.
ВИДЕО ДНЯ
В Киеве объявляли воздушную тревогу в 00:14, 00:45, 2:37.