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На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу

Ольга ГлущенкоСуббота, 31 августа 2024, 02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
Мобильная огневая группа ПВО, фото из Telegram Сергея Наева

Киевская ОГА сообщила ночью 31 августа о работе ПВО в регионе.

Источник: КОВА, КГВА

Дословно: "Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях.

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В области работает ПВО".

Обновлено: В 4:23 в Киеве, а в 4:26 в области объявили отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало: Воздушные силы предупредили, что вражеские БпЛА атакуют Украину.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве объявляли воздушную тревогу в 00:14, 00:45, 2:37.

Киевская областьПВОбеспилотники
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