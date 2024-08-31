Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла до 97.

Джерело: Синєгубов у telegram

Пряма мова: "За уточненою інформацією внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них – 22 неповнолітніх".

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Що передувало: Повідомлялося, що 30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30 − у результаті удару загинули 7 людей, ще більше 50 людей постраждали.