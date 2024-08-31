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Количество пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 97

Суббота, 31 августа 2024, 06:52
Количество пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 97
фото: telegram Синегубова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 97.

Источник: Синегубов в telegram

Прямая речь: "По уточненной информации в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на сейчас пострадали 97 человек, из них - 22 несовершеннолетних".

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Что предшествовало: Сообщалось, что 30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30 − в результате удара погибли 7 человек, еще более 50 человек пострадали.

Харьков
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