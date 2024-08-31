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КМВА: Усі дрони, які летіли на Київ, знищені

Роман ПетренкоСубота, 31 серпня 2024, 08:43
КМВА: Усі дрони, які летіли на Київ, знищені
Фото: Getty Images

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву з ночі на ранок 31 серпня, були знищені.

Джерело: Київська МВА

Деталі: За даними влади, це була четверта повітряна атака на Київ за цей тиждень.

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Баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі – хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

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Дослівно: "Як ви бачите - Київ був і завжди буде пріоритетною ціллю для російського агресора в цій війні.

Тому наполегливо прошу киян і гостей міста - будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги - прямуйте до укриття!".

Що передувало: Київська ОВА повідомляла вночі 31 серпня про роботу ППО в регіоні.

КиївШахед
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