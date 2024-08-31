КМВА: Усі дрони, які летіли на Київ, знищені
Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву з ночі на ранок 31 серпня, були знищені.
Джерело: Київська МВА
Деталі: За даними влади, це була четверта повітряна атака на Київ за цей тиждень.
Баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі – хвилями і з різних напрямків.
Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години.
Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.
Дослівно: "Як ви бачите - Київ був і завжди буде пріоритетною ціллю для російського агресора в цій війні.
Тому наполегливо прошу киян і гостей міста - будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги - прямуйте до укриття!".
Що передувало: Київська ОВА повідомляла вночі 31 серпня про роботу ППО в регіоні.