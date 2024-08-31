КМВА: Все дроны, которые летели на Киев, уничтожены

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву с ночи на утро 31 августа, были уничтожены.

Источник: Киевская МВА

Детали: По данным властей, это была четвертая воздушная атака на Киев за эту неделю.

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Баражущие боеприпасы заходили в течение всей ночи - волнами и с разных направлений.

Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа.

Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших.

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Дословно: "Как вы видите - Киев был и всегда будет приоритетной целью для российского агрессора в этой войне.

Поэтому настоятельно прошу киевлян и гостей города - будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда выполняйте правила поведения при объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие!".

Что предшествовало: Киевская ОВА сообщала ночью 31 августа о работе ПВО в регионе.