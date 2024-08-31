КМВА: Все дроны, которые летели на Киев, уничтожены
Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву с ночи на утро 31 августа, были уничтожены.
Источник: Киевская МВА
Детали: По данным властей, это была четвертая воздушная атака на Киев за эту неделю.
Баражущие боеприпасы заходили в течение всей ночи - волнами и с разных направлений.
Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа.
Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших.
Дословно: "Как вы видите - Киев был и всегда будет приоритетной целью для российского агрессора в этой войне.
Поэтому настоятельно прошу киевлян и гостей города - будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда выполняйте правила поведения при объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие!".
Что предшествовало: Киевская ОВА сообщала ночью 31 августа о работе ПВО в регионе.