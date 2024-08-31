Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

КМВА: Все дроны, которые летели на Киев, уничтожены

Роман ПетренкоСуббота, 31 августа 2024, 08:43
КМВА: Все дроны, которые летели на Киев, уничтожены
Фото: Getty Images

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву с ночи на утро 31 августа, были уничтожены.

Источник: Киевская МВА

Детали: По данным властей, это была четвертая воздушная атака на Киев за эту неделю.

Реклама:

Баражущие боеприпасы заходили в течение всей ночи - волнами и с разных направлений.

Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа.

Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Как вы видите - Киев был и всегда будет приоритетной целью для российского агрессора в этой войне.

Поэтому настоятельно прошу киевлян и гостей города - будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда выполняйте правила поведения при объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие!".

Что предшествовало: Киевская ОВА сообщала ночью 31 августа о работе ПВО в регионе.

КиевШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Третий день без отключений: в понедельник ограничивать электрику не планируют

Глава МИД после падения дронов РФ в странах НАТО призвал сбивать цели над Украиной

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

Все новости...
Киев
Кличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
В Киеве задержали поджигателя машин полиции – правоохранители
Последние новости
18:43
Китай требует консультаций с Канадой в ВТО по тарифам
18:34
Россияне ударили по Дергачам на Харьковщине: есть погибшая, минимум 10 раненых
18:23
Третий день без отключений: в понедельник ограничивать электрику не планируют
18:16
Глава МИД после падения дронов РФ в странах НАТО призвал сбивать цели над Украиной
18:07
На Паралимпиаде-2024 спортсменку заставили заклеить украинскую наклейку с сердцем
17:58
Обезьяны используют более 80 жестов: у ученых есть несколько предположений, как они могли этому научиться
17:57
Представитель Индии собирается к Путину говорить о "мирных усилиях" по Украине
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
Все новости...
Реклама:
Реклама: