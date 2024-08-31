Київщина: від уламків БПЛА сталися пожежі у трьох районах

Уночі на 31 серпня ворог вчергове атакував Київську область ударними дронами, від падіння уламків сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у трьох районах області.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: Влада наголосила, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.

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Падіння уламків та пожежі фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Нагадаємо: Повітряні сили повідомили, що над Україною збито 24 ударних БпЛА Shahed-131/136, 25 – упали самостійно. Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у республіку Білорусь.