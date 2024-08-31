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Киевщина: от обломков БПЛА произошли пожары в трех районах

Роман ПетренкоСуббота, 31 августа 2024, 10:37
Киевщина: от обломков БПЛА произошли пожары в трех районах
иллюстративное фото: ГСЧС

Ночью на 31 августа враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами, от падения обломков произошло возгорание лесной и травяной подстилки в трех районах области.

Источник: Киевская ОВА

Детали: Власти отметили, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют.

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Падение обломков и пожары фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

Напомним: Воздушные силы сообщили, что над Украиной сбито 24 ударных БПЛА Shahed-131/136, 25 - упали самостоятельно. Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в республику Беларусь.

Киевская областьШахед
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