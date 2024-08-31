Киевщина: от обломков БПЛА произошли пожары в трех районах

Ночью на 31 августа враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами, от падения обломков произошло возгорание лесной и травяной подстилки в трех районах области.

Источник: Киевская ОВА

Детали: Власти отметили, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют.

Реклама:

Падение обломков и пожары фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

Напомним: Воздушные силы сообщили, что над Украиной сбито 24 ударных БПЛА Shahed-131/136, 25 - упали самостоятельно. Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в республику Беларусь.