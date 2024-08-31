У Харкові оголосили жалобу
Субота, 31 серпня 2024, 11:51
У Харкові 31 серпня оголосили жалобу після удару росіян по місту напередодні.
Джерело: мер міста Ігор Терехов
Деталі: Мер уточнив, що внаслідок удару шестеро загиблих, а не семеро, як повідомлялося раніше. Серед вбитих – дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику.
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Також серед цивільних 80 поранених, з них 22 дітей, у тому числі десятимісячне немовля.
Передісторія: Вдень 30 серпня російські окупанти вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.